كتب محمد عبد الوهاب تدوينة غامضة فور تداول أنباء عن عودة شقيقته الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى زوجها السابق الفنان حسام حبيب، يؤكد من خلالها أنه "فعل كلّ ما بوسعه، لكنه لم يعد بمقدوره فعل أكثر من ذلك".

وقال عبد الوهاب في تدوينته التي نشرها عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد أنني عملت إللي عليَّ، وأنت شاهد".

وختم شقيق شيرين عبد الوهاب تدوينته بالآية القرآنية: "(إن الله لا يغيـّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم)".

أخبار ذات علاقة بعد تدهور حالتها.. شيرين عبد الوهاب تدخل مصحة نفسية

ورغم ما كتبه محمد عبد الوهاب، والذي قد يوحي بعودة شيرين لحسام حبيب، إلا أن الفنانة المصرية نفت الأنباء المتداولة، لافتة إلى أنها "تكن كل الاحترام لـحسام حبيب".

وأضافت شيرين في بيان صحفي: "لا صحة مطلقًا لما أُشيع في هذا الصدد، خلال الساعات القليلة الماضية، على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الصحفية"، مؤكدة أنها تُكن كل احترام والتقدير للفنان حسام حبيب.

وأهابت شيرين بالجميع بتحري الدقة فيما يخص حياتها الشخصية.







