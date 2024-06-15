من الإبل إلى التكسي الطائر.. أقدم وأندر فيديو للحج يحظى بتفاعل واسع

يجذب مقطع فيديو لحجاج قادمين إلى مكة المكرمة على ظهور الإبل، تم تصويره قبل نحو مئة عام، ويعد من أقدم وأندر مقاطع الفيديو التي تصور المشاعر المقدسة، مشاهدات عالية في مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي والإسلامي.

ويثير الفيديو لدى مدونين كثر، رغبة في الحديث عن الفرق الكبير بين ظروف حجاج ذلك الزمن، وكانوا بضعة آلاف وربما عشرات الآلاف في أحسن تقدير، مقارنة بحجاج الزمن الحالي، الذي وصل مرحلة التكسي الطائر كأبرز وسائل النقل العصرية هذا العام.

ويظهر في الفيديو حجاج قادمون من مدينة جدة الساحلية التي وصلوها عبر البحر، قبل أن تحملهم الإبل إلى المدينة المقدسة في مسيرة طويلة تمتد لأيام، وتنتهي بالوصول لخيام يستريحون فيها، وتعد فنادق ذلك الزمان.