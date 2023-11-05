الإعصار أوتيس يدمّر "بيت طرزان" الشهير في أكابولكو

وفي أحد المشاهد الشهيرة في الفيلم، يظهر طرزان وهو يقفز في المحيط الهادئ من على صخرة "لا كويبرادا" في أكابولكو التي يبلغ علوّها 35 مترًا.

وعلى مدى عقود، أقدم غطّاسون مغامرون كثر على الخطوة نفسها.

واشترى فايسمولر مع صديقه وزميله النجم جون واين، فندق "فلامينغوز" الذي استحالَ عنصر جذب لنجوم من أمثال إليزابيث تايلور وأورسون ويلز وإيرول فلين، الذين كانوا يرون فيه مكان إقامة في منأى عن عدسات المصوّرين المتطفلين.

ومع تقدمه في السن، شيّد فايسمولر منزلًا بعيدًا عن الفندق، أمضى فيه فترة تقاعده خلال السنوات الأخيرة من حياته.

في الـ25 من تشرين الأول/أكتوبر، واجه الفندق والفيلا المطليان بلون الفوشيا الإعصار أوتيس الذي خلّف دمارًا واسعًا وتسبب بمقتل ما لا يقل عن 46 شخصًا بالإضافة إلى فقدان العشرات.

وقال مدير فندق "فلامينغو" فيكتور مانويل هيرنانديز لوكالة فرانس برس "لقد تسبّب الإعصار باقتلاع الأشجار وتحطيم النوافذ".

وأشار إلى أنّ "منزل طرزان دُمّر بالكامل".

مكان مفضّل لنجوم هوليوود

وتضرر 274 ألف منزل و600 فندق جراء الإعصار الذي صُنّف من الدرجة الخامسة، ما شكّل انتكاسة كبيرة للمدينة التي يعتمد سكانها البالغ عددهم 780 ألف نسمة، بصورة كبيرة على السياحة.

وكانت المدينة التي توصف بـ"لؤلؤة المحيط الهادئ" مكانًا مفضلًا للأثرياء والمشاهير خلال خمسينيات القرن العشرين وستينياته.

فإليزابيث تايلور مثلًا تزوّجت في أكابولكو للمرة الثالثة، وجون إف. كينيدي أمضى شهر العسل مع جاكلين في المدينة المكسيكية.