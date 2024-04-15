قانون لتسمية الشوارع يربك مئات الآلاف من الفرنسيين

صداع جديد يطارد رؤساء البلديات في فرنسا، بعد إصدار قانون جديد يتطلب تسمية جميع الشوارع في البلديات التي يقل عدد سكانها عن ألفي نسمة، بحلول الأول من يونيو/حزيران، وحاجة الفرنسيين إلى تغيير عناوينهم.

وطُلب من مئات الآلاف في فرنسا، بحلول الأول من يونيو/حزيران، العثور على اسم لشوارعهم أو المخاطرة بأن يجدوا أنفسهم محظورين من قاعدة البيانات؛ ما اضطر سكانها إلى تغيير العناوين، بحسب صحيفة "سود ويست" الفرنسية.

ويأتي هذا الإجراء المثير للجدل، الذي يواجهه رؤساء البلديات في فرنسا، امتثالا لقانون "التمايز واللامركزية واللامركزية والتبسيط"، الذي يتطلب، من بين أمور أخرى، من البلديات تسمية "الطرق والمحليات، بما في ذلك الطرق الخاصة المفتوحة أمام حركة المرور".

والغرض من عملية إعادة التسمية هذه تسهيل الوصول إلى خدمات الطوارئ أو فنيي الشبكات أو موظفي توصيل الطرود، الذين يجدون أنفسهم في بعض الأحيان ضائعين إلى حد ما؛ بسبب عدم وجود عنوان دقيق.

وكانت التسميات تطبق في السابق على المجتمعات التي يزيد عدد سكانها على ألفي نسمة، وامتدت الآن لتشمل جميع البلديات في فرنسا.

وبموجب القانون الجديد، ستتم تسمية 350 ألف شارع، وفقًا لأرقام مكتب البريد التي يرجع تاريخها إلى عام 2021.

وحتى ذلك الحين، فإن أسماء المناطق والقرى بمثابة عناوين مشتركة لمجموعات من المنازل. ولم يتم ترقيم وتسمية الشوارع الموسعة والتقسيمات الفرعية الجديدة بشكل صحيح.

وسيتم اختيار الأسماء من قبل المجلس البلدي، ويمكن لمكتب البريد، الذي يحتوي على دليل بجميع الأسماء الموجودة بالفعل، المساعدة في العثور عليها.

وسيتعين على سكان هذه الشوارع، البالغ عددهم 1.8 مليون شخص، إعادة أوراق هوايتهم وإخطار صاحب العمل أو البنك أو اتحاد العمال وما إلى ذلك، حتى يستمر بريدهم في الوصول إلى منازلهم.