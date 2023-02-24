بسبب خطأ في احتساب الرواتب.. صدمة بين العاملين في سفارات إسرائيل حول العالم

ولفتت إلى أن هؤلاء العاملين حاولوا استيضاح أسباب تلك الخصومات، وتلقوا ردًا بأن الحديث يجري عن خطأ في احتساب القيمة الضريبية المستقطعة على الرواتب، إلا أن هذا الرد لم يقنعهم، لا سيما أن أحدًا لم يبلغهم بموعد معالجة هذا الخطأ.

ونقلت الصحيفة عن أحد الموظفين الإسرائيليين في قنصلية نيويورك أن ما حدث يعد "وقاحة لا مثيل لها"، وتابع قائلا: "لسنا هنا من أجل خدمة الدولة فحسب، نحن نعيش هنا برواتب لا تفي بالمتطلبات الأساسية في واحدة من أغلى مدن العالم".

وأضاف الموظف أن وزارة الخارجية الآن "تأخذ منهم حتى القليل الذي تدفعه، كيف يمكنني دفع إيجار شقة بثلثي راتبي؟".

واتهمت موظفة أخرى وزارة الخارجية بعدم الشفافية وقالت للصحيفة، من دون كشف هويتها: "فهمنا أن مصدر الخطأ هو الاستعانة ببرنامج حاسوب جديد لحساب الرواتب، لقد أبلغونا أن خطأ قد وقع، لكن لم يخبرونا بشكل واضح، ولم يردوا علينا بشأن أغلب الأسئلة، أين اختفت الأموال، وكيف ستكون قسيمة الرواتب المقبلة؟".

وأوضحت أنها "لو كانت تلك المشكلة تخص وزارة أخرى لكانت الأمور مختلفة لكن طالما يخص الأمر وزارة الخارجية فإنهم يسمحون لأنفسهم فعل ما يحلو لهم".

وأبلغ أحد الموظفين الصحيفة أنه تلقى 80% فقط من راتبه، وأن ردًا وصله بأنه سيحصل على 20% المتبقية في وقت لاحق.