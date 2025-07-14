من هي المرشحة لدور "فتاة بوند" في الجزء الجديد؟

ذكرت تقارير إعلامية أن الممثلة الأمريكية سيدني سويني مرشحة لأداء دور "فتاة بوند" في الجزء القادم من سلسلة أفلام "جيمس بوند".

ووفقًا لصحيفة The Sun on Sunday، فإن المخرج الكندي دينيس فيلنوف، الصديق المقرب من سويني، يخطط لترشيحها للدور، خاصة في ظل دعم جيف بيزوس، رئيس شركة أمازون المالكة لحقوق إنتاج السلسلة، لمشاركتها في العمل.

ونقل المصدر عن أحد المطلعين قوله: "سيدني هي الاسم الأول على قائمة الترشيحات لدور فتاة بوند. دينيس يراها موهوبة للغاية، وتتمتع بجاذبية قوية لجيل الشباب، وهو أمر حيوي لتحديث السلسلة وجذب جمهور جديد. لقد قضيا وقتاً كثيراً معاً، وهو من أشد المعجبين بصعودها السريع في هوليوود".

وفي ظل استمرار الترقب حول هوية النجم الجديد الذي سيتولى دور جيمس بوند بعد دانيال كريغ، كشفت شركة المراهنات "Coral Bookmakers" عن أبرز الأسماء المرشحة لهذا الدور المرتقب.

ويتصدر القائمة الممثل البريطاني آرون تايلور-جونسون (35 عاماً)، نجم فيلم "Kick-Ass"، يليه جاك لودين، بطل "Dunkirk"، وثيو جيمس، أحد نجوم أعمال "نتفليكس"، والبالغ من العمر 40 عاماً.

كما لا يزال اسم هنري كافيل، بطل "Superman"، ضمن قائمة الترشيحات رغم تجاوزه سن الـ42.

وصرّح المتحدث باسم "كورال"، جون هيل، قائلاً: "شهدنا دعماً قوياً ومتجدداً لآرون تايلور-جونسون في سباق الترشيحات، وهو لا يزال الاسم الذي يراهن عليه كثيرون ليخلف دانيال كريغ".

في المقابل، تبدو فرص توم هولاند، نجم "Spider-Man"، ضعيفة حالياً، إذ ينشغل بتصوير الجزء الرابع من السلسلة، الذي يحمل اسمًا مؤقتًا "Spider-Man: Brand New Day"، والمقرر انطلاق العمل عليه قريباً.