شهدت ولاية "أم البواقي" الجزائرية حادثة مؤلمة هزت الرأي العام المحلي على إثر قيام أب بقتل ابنه بطريقة مروعة بأن طعنه طعنة نافذة بالسكين، فأراده قتيلًا.

ونقلت تقارير صحفية محلية عن شهود عيان قولهم إن الجريمة بدأت بعودة الابن إلى البيت ليفاجَأ بوجود مشاجرة بين الأب من ناحية وبين أمه وشقيقته من ناحية أخرى.

ولم يحتمل الابن تعرض والدته وأخته للتعنيف والإهانة، فبادر للدفاع عنهما، ووقف حائط صد بينهما وبين والده الذي كان في قمة غضبه.

وأسرع الأب المستثار عصبيًّا إلى أقرب سكين حاد وغرسه في قلب نجله ليسقط الضحية مضرجًا في دمائه وسط ذهول أمه وشقيقته.

وأوضح شهود العيان أن الابن في الثلاثين من العمر، بينما وقعت الجريمة المروعة في حي "عمارات فاليتي" بمدينة "عين البيضاء" بالولاية.