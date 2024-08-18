وجّه الفنان المصري خالد الصاوي رسالة "قاسية" لبعض زملائه في الوسط الفني، وقال إنهم تخلوا عنه في الأوقات التي احتاجهم فيها، وقارنهم بكلابه.

وشارك الصاوي فيديو جمعه بكلابه عبر حسابه في إنستغرام، وعلق عليه بالقول: "دول أعرفهم من كام سنة بس، وبيرحبوا بيا كده ومش عاوزين مصلحة، بينما الناس دكها ودكهم ودولم"، في إشارة إلى بعض زملائه في الوسط.

وأضاف: "عشرة عشرين وثلاثين سنة، أتصل لعرض مشروع أو طلب صغير ما يردوش أو يردوا ويقولوا بكره نخلصها ويدوبوا يختفوا! وفجأة أصحى بعد شهرين على حد منهم اتصل عشر مرات وكلم مكتبي وبيتي، بل وبيت أمي، وياخدني بالصوت ويعتب عليا عشان مش بسأل".

وتابع: "كلابي بتاكل معايا، ودول بيحاولوا دايمًا يأكلون آخر دفعة مني، كلابي بتعملي هيصة لو سمعت صوتي جاي من التليفون أو اخش الكمبوند، بس دول بيغيروا أرقامهم لما تخلص حاجتي من ستي وما يفكروش يبعتولي الجديدة، كلابي بتكتئب وتنام جنبي ورديات وتمسح دمعي وأنا نايم لما بكون حزين أو عيان أو مشقوط بين إنتاج مش بيدفع وضرائب ما بترحمش.. أما دوكهم فرغم العشرة والأحضان والتلزيق، لكن في ظهري بياخدوا صف خصومي وهم عارفين أن خطيئتي الكبرى بالنسبة لهم ولأسيادهم إن دمي حر، لا أقبل إهانة من أي حد مهما كان حجمها".

واستكمل: "كلابي زيي تشتبك مع أي كلب يفكر يبلطج وساعات اخش معاهم وأدي المغرور صاحب العدو نصيبه، وأروح البيت مع كلابي/عيالي آخر هيبرة وهيس، رغم الكدمات والخدوش واثقين في إخلاصنا لبعض وعزة نفسنا، مستعدين للي بعده، وتمر لحظة شجن يعدي طيف ميكي حبيب قلبي اللي كان الأقل حجمًا بس الأشرس، وهو الذكر القائد على أربعة من فصيلته وثلاثة بلدي".

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واختتم الصاوي منشوره قائلا: "الآن أرتاح لصداقة اللي عندهم نخوة من أي من مخلوقات الله، ولم أعد أطيق من ولدوا أحرارًا، فزحفوا بحريتهم الأخيرة صوب معبد الذهب وعبودية الأنانية والندالة وعبادة الفلاتر والمؤثرات ومكياج الترند".

ونال منشور الصاوي آلاف الإعجابات، كما قدم لها متابعوه رسائل دعم كثيرة، في حين تساءل آخرون عن الزملاء الذين قصدهم الفنان المصري بمنشوره الطويل.