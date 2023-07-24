الجونة السينمائي يمنح المخرج مروان حامد "جائزة الإنجاز الإبداعي"

وقالت إدارة المهرجان في بيان، إن الجائزة ذهبت إلى حامد؛ "اعترافا بمسيرته السينمائية المهمة ومساهمته الجادة في رسم مشهد صناعة السينما المصرية والعربية المعاصر بأعمال متنوعة مثلت نقلة فنية وتجارية في السنوات الأخيرة".

وأضاف البيان، "شكلت أعمال حامد طفرة في مجال الصورة والمؤثرات السمعية والبصرية في السينما المصرية الحديثة، إضافة إلى وصولها إلى أعلى درجات سلم النجاح على المستويين الفني والتجاري".

وقدم حامد (46 عاما) خلال مسيرته عددا من الأفلام الناجحة والمأخوذة عن أعمال أدبية، منها: (عمارة يعقوبيان) و(تراب الماس) و(الأصليين) و(الفيل الأزرق) و(كيرة والجن)، كما شارك في مجال الإنتاج السينمائي والتلفزيوني.

تخرج حامد في المعهد العالي للسينما عام 1999 وعمل مساعد إخراج في بعض الأفلام، كما عمل بمجال الإعلانات وصنع أفلاما وثائقية، وهو نجل السيناريست الراحل وحيد حامد والإعلامية زينب سويدان رئيسة التلفزيون المصري سابقا.