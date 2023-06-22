تأكيد وفاة ركاب الغواصة "تيتان" التي فقدت في رحلة نحو "تايتانيك"

أفادت الشركة المالكة للغواصة بأن 5 أشخاص كانوا على متن غواصة مفقودة قد لقوا حتفهم ، مما وضع نهاية قاتمة يوم الخميس للبحث المكثف عن الغواصة التي فقدت خلال رحلة إلى تيتانيك.

وقالت شركة "أوشن غيت" في بيان: "قلوبنا مع هذه الأرواح الخمسة وكل فرد من عائلاتهم خلال هذه الفترة المأساوية. نأسف لخسارة الأرواح والسعادة التي حملوها معهم لكل من عرفهم".

وكانت شبكة "CNN"، قد أكدت أن الحطام الذي عثر عليه روبوت، تحت سطح البحر، في وقت سابق من اليوم الخميس يعود للجسم الخارجي لغواصة "تيتان" المفقودة منذ الأحد الماضي.

وأوضحت أن الحطام عثر عليه على بعد 1600 قدم من موقع حطام السفينة "تايتانيك".