صعيد عرفات يستعد لاستقبال ضيوف الرحمن في ركن الحج الأعظم
يستعد صعيد عرفات، مع شروق شمس غدٍ الثلاثاء، التاسع من ذي الحجة، استقبال حجاج بيت الله الحرام، لأداء الركن الأعظم من الحج في "يوم عرفة".
ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس" فإن المشعر المقدس أكمل استعداده لاستقبال ضيوف البيت الحرام، حيث سيبدأون التحرك من مِنى التي قضوا فيها يوم التروية "الثامن من ذي الحجة" نحو صعيد عرفات وجبله مؤدين صلاتي الظهر والعصر قصرًا وجمعًا.
ويتطلع الحجاج كذلك الصعود إلى "جبل الرحمة" تأسيًا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وقف عليه وألقى منه خطبة الوداع.
ومع غروب شمس الثلاثاء، يبدأ الحجاج بالنفير إلى مزدلفة للمبيت فيها ثم العودة إلى منى لتكملة مناسك الحج.
وتبلغ مساحة مشعر عرفات نحو 33 كم2، قادرة على استيعاب أكثر من مليوني حاج يؤدون مناسك الحج هذا العام.