هبة قطب أمام القضاء المصري بتهمة إهانة الرجل والتعدي على القيم

تعقد محكمة مصرية، اليوم الأحد، أولى جلساتها للنظر في الدعوى المقامة ضد الدكتورة هبة قطب استشارية الصحة الجنسية بتهمة التعدى على قيم الأسرة المصرية، والتنمر على الرجل، خلال تصريحات تلفزيونية.

وبحسب الدعوى التي أقامها محام ضد قطب أمام محكمة الدقي، فإن قطب متهمة بالتحريض على عدم الاستقرار والزواج ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري، وفقًا لما نشرته صحيفة "المصري اليوم" المحلية.

وتأتي الاتهامات التي تواجهها قطب على خلفيات تصريحات أدلت بها خلال برنامج تلفزيوني قالت فيها، إن "المجتمع مُنحرف ينتشر به الفسق والرذيلة، وإن الزوج المصري لديه قناعة أنه إذا كان حنونًا على زوجته فإنها ستتغير عليه، وأن كل ما يعد به الزوج المصري زوجته قبل الزواج يتغير ويختلف، الزوج المصري بيقول الكلام الحلو في حالتين إما في فترة التعارف أو تكون بتموت، ولما الزوج يقول لمراته يا حجة أو يا بركة بتتضايق جدًا".