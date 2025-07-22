بيل كوسبي يعلق على وفاة مالكوم جمال وارنر ويستذكر مقتل ابنه

أعرب الممثل الأمريكي بيل كوسبي عن حزنه العميق إثر وفاة مالكولم جمال وارنر، الذي شاركه دور والده في المسلسل الشهير، وذلك بعد أن توفي وارنر غرقًا في كوستاريكا عن عمر 54 عامًا أثناء إجازة عائلية.

وأكد أندرو وايت، المتحدث باسم كوسبي، 88 عامًا، لمجلة People، أن وفاة وارنر أعادت إلى ذهن الممثل المأساة التي ألمّت به بعد مقتل ابنه إنيس ويليام كوسبي عام 1997، حين أُطلق عليه النار أثناء محاولة سرقة في لوس أنجلوس.

وكشف مصدر لـPeople أن مالكولم جمال وارنر غرق أثناء السباحة، حيث جرفته التيارات البحرية، وتم إنقاذه ونقله لتلقي العلاج قبل أن يُعلن عن وفاته في مكان الحادث، وفقًا لوكالة التحقيقات القضائية في كوستاريكا.

وقال وايت، إن كوسبي وجد صعوبة كبيرة في التعامل مع الخبر، لكنه حاول التعبير عن تقديره لمالكولم قائلاً: "مالكولم يغير البشرية". وأضاف أن كوسبي تواصل هاتفياً مع فيليشيا رشاد، التي لعبت دور زوجته في المسلسل، لاستذكار زميلهما الراحل.

وأفاد كوسبي في تصريح لقناة "سي بي إس نيوز" بأن مالكولم كان موهوبًا وهادئًا رغم تحديات المراهقة، وتحدث معه آخر مرة قبل ثلاثة أشهر حول حفل موسيقي كان وارنر فخورًا به.

من جانبه، تحدث مالكولم جمال وارنر في مقابلة عام 2023 عن تأثير القضايا القانونية التي واجهها كوسبي في سمعة المسلسل، مؤكدًا أنه رغم ذلك يفتخر بإرث العمل الذي كان له تأثير ثقافي كبير.

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وأشار وارنر إلى تعقيدات الأوضاع التي أحاطت بمسلسل "عرض كوسبي" بعد الاتهامات، معربًا عن تفهمه لما حدث دون أن يشعر بالاستياء، كما استعرض أخلاقيات العمل الجادة التي كان عليها كوسبي خلال تصوير المسلسل.