دريد لحام لـ"إرم نيوز": أنا بصحة جيدة

أكد الفنان السوري دريد لحام، في اتصال مع "إرم نيوز"، أنه بخير وصحة جيدة، وأن ما تداولته بعض الصفحات، عن نقله للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية، إشاعات لا أساس لها من الصحة.

وقبل ساعات، نشرت بعض الصفحات على مواقع التواصل خبراً يفيد بتدهور الحالة الصحية للفنان السوري دريد لحام، ونقله إلى أحد مشافي دمشق بحالة خطرة.

وسرعان ما انتشر الخبر، وتم تداوله بشكل كبير بين المتابعين، ما استدعى رداً من نقابة الفنانين في دمشق، أكدت فيه أن الفنان دريد لحام بخير وصحة جيدة.

وقالت النقابة على صفحتها في "فيس بوك": "كل ما يشاع عن تدهور صحة الفنان القدير دريد لحام كاذب لا أساس له من الصحة".