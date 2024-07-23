رصد العلماء العلامات الأولى للدورة الشمسية القادمة، والمقرر أن تبلغ 11 عامًا، على الرغم من أن الشمس في هذا الوقت في منتصف دورتها الحالية، والتي من المفترض أن تنتهي بعد 6 سنوات.

وعبر موجات صوتية داخل نجمنا، تمكن فريق من جامعة "برمنغهام" البريطانية، من رصد العلامات الأولى لبداية الدورة الشمسية القادمة.

ووفق وكالة "آر تي"، فإنّ الدورة الشمسية الحالية، وهي الدورة الـ25، تعتبر في ذروتها، أو ما يعرف باسم "الحد الأقصى للطاقة الشمسية".

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وتشهد هذه الفترة زيادة نشاط في البقع الشمسية، والتوهجات الشمسية، وانبعاثات الكتل الإكليلية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الطاقة الكهرومغناطيسية الموجهة نحو الأرض، فيحدث شفق أكثر تواترا ومرئيا عند خطوط العرض المنخفضة.

ويعتمد العلماء على الموجات الصوتية الداخلية للشمس لقياس كيفية دورانها، إذ يمكن آنذاك رؤية نمط من الأحزمة، وما يسمى بالتذبذبات الالتوائية للمجال المغناطيسي الشمسي، والتي تدور بشكل أسرع أو أبطأ قليلا، بينما تتحرك جميع هذه العناصر تجاه خط استواء الشمس وأقطابها في ذروة النشاط.