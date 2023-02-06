باحث توقع الزلزال المدمر في تركيا قبل 3 أيام من حدوثه

وفي تغريدة لاحقة يوضح: "كما ذكرت سابقًا ، سيحدث هذا عاجلاً أم آجلاً في هذه المنطقة ، على غرار عامي 115 و 526. هذه الزلازل تسبقها دائمًا هندسة كوكبية حرجة ، كما حدث في 4-5 فبراير".