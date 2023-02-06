باحث توقع الزلزال المدمر في تركيا قبل 3 أيام من حدوثه
توقع خبير الزلازل الهولندي المشهور عالميًا فرانك هوجربتس وقوع الزلزال المدمر في تركيا قبل 3 أيام من حدوثه في منشور على تويتر شوهد أكثر من 11 مليون مرة على موقع التدوين المصغر.
وفي المنشور يحذر هوجربتس قائلا: "عاجلاً أم آجلاً ، سيحدث زلزال بقوة 7.5 درجة مئوية في هذه المنطقة (جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان)".
وفي تغريدة لاحقة يوضح: "كما ذكرت سابقًا ، سيحدث هذا عاجلاً أم آجلاً في هذه المنطقة ، على غرار عامي 115 و 526. هذه الزلازل تسبقها دائمًا هندسة كوكبية حرجة ، كما حدث في 4-5 فبراير".
ويواصل هوجربتس دق ناقوس الخطر في تغريدة إضافية مطالبا بمراقبة النشاط الزلزالي القوي الإضافي في وسط تركيا والمناطق المجاورة. قائلا: "عادة ما تستمر الهزات الارتدادية لفترة من الوقت بعد وقوع زلزال كبير".
وبلغت شدة الزلزال المدمر 7.9 درجة حيث ضرب وسط تركيا وشمال غرب سوريا مما أسفر عن مقتل المئات ودمار هائل وأعداد لا حصر لها من العالقين تحت الأنقاض.