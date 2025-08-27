الإعلان رسمياً عن "المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا"

إطلاق نار في مدرسة كاثوليكية جنوبي مينيابوليس بأمريكا

عناصر من الشرطة الأمريكيةالمصدر: رويترز
27 أغسطس 2025، 3:22 م

ذكرت وسائل إعلام محلية في مينيابوليس الأمريكية، نقلا عن إدارة شرطة المدينة، أن الشرطة ورجال الإطفاء يتعاملون مع واقعة إطلاق نار حدثت اليوم الأربعاء في كنيسة، وهي مدرسة كاثوليكية، على الجانب الجنوبي من المدينة.

وقالت سلطات المدينة على منصة "إكس": "لا يوجد تهديد نشط للمجتمع في الوقت الحالي. تم احتواء مطلق النار".

وتضاربت الأنباء بشأن عدد الضحايا، بينهم أطفال، إذ أفادت وسائل إعلام محلية بأن عدد القتلى والمصابين وصل إلى 20 شخصًا على الأقل.

وقال مسؤولان أمنيان مطلعان على الأمر إن المشتبه به في إطلاق النار لقي حتفه. في وقت كشفت فيه وسائل إعلام أن المشتبه به أطلق النار على نفسه.

وعلّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحادثة، واصفًا إياها بالمأساوية، مؤكدًا وصول المحققين الفيدراليين من فورهم إلى موقع إطلاق النار، وكذلك تواصل البيت الأبيض مع المسؤولين في منطقة الحادثة للاطلاع على التطورات، خاتمًا منشوره بـ"الدعاء للضحايا".

وأكد نائب المدير في المدرسة دان بونجينو عبر "إكس" أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية باشروا التقصي بشأن الحادثة.

