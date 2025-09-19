العثور على الشاب الأردني حمزة القادري مقتولاً في جريمة "غامضة"

تحقق الأجهزة الأمنية في الأردن بجريمة قتل مروعة وغامضة، ضحيتها شاب أردني لقي حتفه وتعرضت جثته للتشويه عبر الحرق.

الشاب المغدور حمزة محمود القادري، الذي عُثر عليه مقتولًا في أحراش جرش مساء أمس، بعد أن أخذته يد الغدر التي ترصّدته... Posted by ‎Hayat FM حياة اف ام‎ on Friday, September 19, 2025

وقالت وسائل إعلام أردنية، إن الشاب يدعى حمزة محمود القادري، وقد لقي حتفه في منطقة حرجية غربي محافظة جرش.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية عثرت أمس الخميس على جثة الشاب بعد تلقيها بلاغاً، وفتحت تحقيقاً في الحادثة لكشف ملابساتها.

وتناقل مدونون أردنيون صوراً للشاب الضحية، وسط دعوات لرجال الأمن لكشف الجاني.

وقالت حسابات إخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي إن الجريمة قد تكون بدافع السرقة، أو أن السرقة جزء منها.

ومن غير الواضح ما هي دوافع الجريمة وتاريخ ارتكابها.