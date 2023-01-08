الكويت تدعو إلى "محاسبة المعتدين" على مواطنيها الطلاب في مصر
استنكرت وزارة الخارجية الكويتية ما وصفته بـ"اعتداء" عدد من رجال الأمن المصري بالضرب على بعض الطلبة الكويتيين الذين يدرسون في الإسكندرية، مطالبة بـ"محاسبة" المسؤولين عنه.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، الأحد، إنها تعرب عن "استيائها مما تعرَض له الطلبة أثناء تدخل رجال الأمن المصري لفض مشاجرة بين طلبة كويتيين وقعت في أحد المجمعات التجارية في الإسكندرية، تم على إثرها توقيف الطلبة لساعات قبل أن يتم الإفراج عنهم جميعا".
وأضاف البيان أن "نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي قام بالتواصل مع السفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت للوقوف على الإجراءات التي قامت بها السلطات المصرية حيال اعتداء بعض رجال الأمن على بعض الطلبة، حيث نقل السفير العتيبي استياء ورفض دولة الكويت الشديدين لما قام به بعض رجال الأمن بالاعتداء ضرباً على بعض الطلبة".
وأوضح البيان أن "العتيبي طالب بسرعة قيام السلطات المصرية المعنية وبما يكفل حقوق الطلبة باتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية والتحقيق في هذه الواقعة تجاه هذا الاعتداء ومحاسبة مرتكبيه وبأخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لهذه التصرفات الفردية المرفوضة"، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وأضافت أن "نائب الوزير أبلغ السفير المصري بأن وزارة الخارجية ستتابع بالتنسيق مع سفارة دولة الكويت في القاهرة ما ستتخذه السلطات المصرية من إجراءات بهذا الخصوص".
وكانت سفارة الكويت في القاهرة قد أوضحت بأن ما حدث هو مشاجرة بين مجموعة من الطلبة الكويتيين في أحد المجمعات نجم عنها بعض الإصابات الطفيفة؛ ما استدعى تدخل أفراد أمن المجمع لفض المشاجرة.
وأكدت السفارة متابعتها لمجريات التحقيق مع الجهات المصرية حتى تم الإفراج عن جميع الطلبة الموقوفين، ودعت السفارة الطلبة الكويتيين في مصر إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها هناك.
وتستضيف الجامعات المصرية آلاف الطلبة الكويتيين، الذين يلتحقون سنوياً بالجامعات هناك، وتتصدر الكليات الطبية اختياراتهم، ومن ثم كليات الحقوق والهندسة والتربية.
وسبق أن كشفت رئيسة قطاع الوافدين في وزارة التعليم العالي المصرية الدكتورة رشا كمال، في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، أنه وفق إحصائيات الوزارة للوقوف على أعداد الطلبة الوافدين في مصر، تبين أن "طلبة الكويت يتصدرون قائمة الطلبة الوافدين في مصر".