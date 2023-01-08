الكويت تدعو إلى "محاسبة المعتدين" على مواطنيها الطلاب في مصر

استنكرت وزارة الخارجية الكويتية ما وصفته بـ"اعتداء" عدد من رجال الأمن المصري بالضرب على بعض الطلبة الكويتيين الذين يدرسون في الإسكندرية، مطالبة بـ"محاسبة" المسؤولين عنه.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، الأحد، إنها تعرب عن "استيائها مما تعرَض له الطلبة أثناء تدخل رجال الأمن المصري لفض مشاجرة بين طلبة كويتيين وقعت في أحد المجمعات التجارية في الإسكندرية، تم على إثرها توقيف الطلبة لساعات قبل أن يتم الإفراج عنهم جميعا".

وأضاف البيان أن "نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي قام بالتواصل مع السفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت للوقوف على الإجراءات التي قامت بها السلطات المصرية حيال اعتداء بعض رجال الأمن على بعض الطلبة، حيث نقل السفير العتيبي استياء ورفض دولة الكويت الشديدين لما قام به بعض رجال الأمن بالاعتداء ضرباً على بعض الطلبة".