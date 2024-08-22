في إطار تحقيق جديد، وضَع القضاء الروماني رهن الاحتجاز المؤثر البريطاني المثير للجدل أندرو تيت، الذي ينتظر أصلا محاكمته بتهمة الاغتصاب والاتجار بالبشر، بحسب ما أفادت الناطقة باسمه.

ووفق وكالة "فرانس برس"، أوضحت المتحدثة أن أندرو تيت (37 عاما) وشقيقه تريستان (36 عاما) محتجزان لدى الشرطة لمدة 24 ساعة في انتظار أن تستجوبهما النيابة العامة المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة.

وأفادت النيابة العامة بأن المدعين العامين "نفذوا أربع مذكرات تفتيش" في ما يتعلق "بجرائم تشكيل جماعة إجرامية منظمة، والاتجار بالقاصرين"، وإقامة "علاقات جنسية مع قاصر" و"غسل الأموال".

ولم تحدد ما إذا كانت عمليات التفتيش تتعلق بتيت، الذي يُعدّ من أشهر نجوم شبكات التواصل الاجتماعي في العالم وبشقيقه، المشتبه فيهما أصلا في قضية خداع عدد كبير من الضحايا من بينهم قاصرات، لأغراض الاستغلال الجنسي.

لكن الشقيقين أكدا اقتحام منزلهما "هذا الصباح" في إطار "عملية تفتيش مرتبطة بتحقيق جديد" يتعلق "بشبهات الاتجار بالبشر وغسل الأموال"، بحسب بيان للمتحدثة.

وأوقِف الشقيقان في نهاية عام 2022، وبقيا ثلاثة أشهر رهن الاحتجاز في بوخارست قبل وضعهما تحت المراقبة القضائية مع منعهما من مغادرة الأراضي الرومانية.

ووجهت إليهما في حزيران/يونيو 2023 اتهامات بخداع نساء كانا يوهمانهنّ بأنهما وقعا في حبّهنّ، قبل أن يرغمانهنّ "بواسطة العنف الجسدي والإكراه النفسي" على تصوير أفلام إباحية. ويواجه أندرو تيت أيضا تهمتي اغتصاب.

كذلك أصدرت السلطات البريطانية بسبب شبهات مماثلة مذكرة توقيف أوروبية في حق الشقيقين اللذين ينفيان كل هذه الاتهامات.

وهما متهمان أيضا بالاحتيال الضريبي في المملكة المتحدة لحصولهما على دخل يقارب 25 مليون يورو من أنشطة على الإنترنت.

وسبق للقضاء الروماني أن أعرب عن استعداده لتسليمهما إلى السلطات البريطانية، ولكن بعد محاكمتهما في رومانيا. ولم يُحدَد بعد موعد لهذه المحاكمة التي قد تستغرق سنوات.