شهدت مدينة أكتوبر في مصر جريمة قتل بشعة حيث قُتل سائق ميكروباص، مصطفى سعيد (34 عامًا)، على يد صديقه وخطيبته ووالدتها، الذين ألقوا جثته في منطقة صحراوية.

وأفاد التقرير أن أسرة سعيد عاشت حالة من القلق لمدة 4 أيام بعد اختفائه، قبل أن تقرر الإبلاغ عن اختفائه في قسم شرطة أوسيم.

وبعد جهود بحث مضنية، عُثر على جثة مطابقة لوصف سعيد ملقاة في منطقة صحراوية بمدينة أكتوبر.

كشفت التحريات أن آخر شخص شوهد مع الضحية كان صديقه، الذي ادعى أنه طلب من سعيد الانتظار لأن لديه مشوارًا، ولكن التحقيقات أظهرت أن الصديق كان يخطط لقتل سعيد للاستيلاء على سيارته الميكروباص.

وقد نفذ الجريمة بمساعدة خطيبته ووالدتها، حيث طلب من سعيد أن يقود السيارة، ثم خنقه باستخدام حبل، وأخفى الجريمة بترك الجثة بجوار الطريق الأوسطي.

وقال أحد أقارب الضحية لـ"المصري اليوم" إن المتهم كان يواصل التظاهر بالحزن، بينما كان يحاول إخفاء آثار الجريمة.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين اعترفوا بخططهم لقتل سعيد وسرقة سيارته، وأنهم كانوا يخططون لتغيير ملامح السيارة قبل أن يتخلوا عنها خوفًا من اكتشاف السلطات لأمرهم.