البيت الأبيض: ترامب وقع أمرا تنفيذيا لتعديل مستويات الرسوم الجمركية المضادة على بعض الدول

logo
منوعات

حيرت العلماء طويلا.. حل لغز مادة لزجة عمرها 2500 عام

حيرت العلماء طويلا.. حل لغز مادة لزجة عمرها 2500 عام
موقع اكتشاف الجرار في بايستوم المصدر: Alamy
إرم نيوز
إرم نيوز
31 يوليو 2025، 10:23 م

بعد أكثر من سبعين عامًا من الغموض، نجح باحثون دوليون بقيادة الدكتورة لوسيانا دا كوستا كارفالو من جامعة أكسفورد في حل لغز مادة لزجة وجدت في قاع 8 جرار برونزية تحت معبدٍ إغريقي مدفون بجنوبي إيطاليا.

في عام 1954، انتشلت بعثة تنقيب هذه الأواني من معبد "هيرون" بمدينة بايستوم الأثرية (المعروفة قديماً باسم بوسيدونيا).

لكن بدلاً من البقايا العادية التي قد نتوقعها، كانت جرار البرونز تحوي مادة لزجة أثارت حيرة علماء الآثار لما يقارب ثلاثة أرباع القرن.

أخبار ذات علاقة

"مدينة الآلهة".. دلتا النيل تُفاجئ العلماء باكتشاف أثري ضخم (فيديو إرم)

"مدينة الآلهة".. دلتا النيل تُفاجئ العلماء باكتشاف أثري ضخم (فيديو إرم)

وباستخدام تقنيات مطيافية متطورة، تمكن فريق البحث من تحديد التركيبة الجزيئية للكتل الغامضة، التي ثبت أنها عسل نقِي يعود إلى القرن السادس قبل الميلاد، بقي محفوظاً بفضل تفاعل السكر الطبيعي مع أيونات النحاس في جدران الأواني، التي عملت كمادة حافظة طبيعية.

ولم يكن هذا الاكتشاف مجرد حل لسر قديم، بل نافذة على ممارسات دينية وثقافية للإغريق القدماء. فإلى جانب جرار العسل، وجد الباحثون طاولة خشبية ضخمة وقضباناً حديدية ملفوفة بالصوف، ما يشير إلى طقوس معقدة كان يُقدم خلالها العسل كقربان للآلهة، وربما كرمز للنقاء والخصوبة.

أخبار ذات علاقة

اكتشاف أثري ضخم يعيد كتابة تاريخ حضارة المايا في غواتيمالا

اكتشاف أثري ضخم يعيد كتابة تاريخ حضارة المايا في غواتيمالا

ويقول فريق الدراسة إن العسل لم يكن مجرد غذاء، بل احتل مكانة مقدسة في الحضارة الإغريقية، وكان يتغنى به الشعراء ويُذكر في النصوص الأسطورية.

وتؤكد بقايا سكريات الهيكسوز وببتيدات "نحل العسل الأوروبي" (Apis mellifera) المكتشفة في المختبر هذا الدور المزدوج للعسل في غابر الأزمنة بكونه غذاءً وطقساً.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC