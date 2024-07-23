أقامت الفنانة المصرية زينة دعوى قضائية في محكمة الأسرة ضد والد ابنيها الفنان أحمد عز، تطالب خلالها بزيادة النفقة، وذلك بعد الإيرادات الكبيرة التي حققها فيلمه "ولاد رزق 3".

وقال محمد الدكر، محامي الفنانة زينة، إنه سيتقدم بمستندات رسمية للمحكمة تثبت دخل الفنان أحمد عز، خاصة بعد تقديمه مجموعة من الإعلانات، وفيلم "ولاد رزق"، الأمر الذي يجعل لابنيه الحق في زيادة النفقة.

وكانت محكمة مصرية قد قضت قبل عامين بإلزام الفنان أحمد عز بدفع مبلغ 20 ألفا و552 جنيها إسترلينيا، مصروفات دراسية لتوأميه من الفنانة زينة، زين الدين وعز الدين.

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وكانت محكمة الأمور الوقتية قد قضت برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، التي يطالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى مصاريفها أقل.

وفي يونيو 2022، قضت محكمة استئناف عالي الأسرة بإلزام الفنان أحمد عز بدفع نفقة شهرية قدرها 50 ألف جنيه لتوأم زينة.

وسبق أن أصدرت محكمة أسرة مدينة نصر حكما لصالح "توأم زينة" بإلزام أحمد عز بدفع مبلغ قيمته 41 ألفا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لهما، عن عامين دراسيين.

كما قضت بإلزامه بدفع 42 ألفا و350 جنيها مصريا قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.