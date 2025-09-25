تحديات "تيك توك" تودي بحياة شاب وتترك فتاة بإصابة دماغية دائمة

توفي شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، وأصيبت فتاة في العشرين من عمرها بإصابات دماغية دائمة، نتيجة مشاركتهما في تحديات خطيرة على منصة تيك توك في ولاية بنسلفانيا، وفقًا للمدعي العام لمقاطعة نورثهامبتون، ستيفن باراتا.

وأعلن باراتا في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 22 سبتمبر عن توجيه تهم لمراهقين ضالعين في حادثين منفصلين نتج عنهما أضرار جسدية بالغة، مشددًا على خطورة هذه التحديات على المشاركين والمارة على حد سواء.

وبحسب مجلة "بيبول"، وقع الحادث الأول يوم 1 يونيو في موقف سيارات مدرسة فريدوم الثانوية، حين قام سائق قاصر بربط طاولة قابلة للطي بحبل وسحبها بسيارته، بينما كان صديقه، البالغ من العمر 17 عامًا، جالسًا على الطاولة. وأدى التهور والسرعة إلى اصطدام الطاولة بسيارة أخرى؛ ما تسبب في وفاة الراكب.

أما الحادث الثاني، الذي وقع في مارس، ففيه أقدمت شابة تبلغ من العمر 19 عامًا على وضع صديقتها البالغة 20 عامًا على صندوق السيارة أثناء مرورها في الموقف؛ ما أدى إلى سقوطها وإصابتها بجروح دماغية دائمة. وتواجه السائقة تهمًا تشمل الاعتداء المشدد والقيادة المتهورة.

وأكد باراتا أن التحقيقات أظهرت أن الحوادث لم تكن متعمدة، لكنها نتجت عن إهمال شديد وسلوك متهور يستدعي مساءلة قانونية. وأضاف أن الضحايا وافقوا على المشاركة في التحديات، لكن المسؤولية تقع على المتسببين في الحوادث.

ولم تُكشف هوية المتهمين، بينما تم تحديد هوية الشاب المتوفى باسم ديفيد ناجي. من جهتها، صرحت منصة تيك توك بأنها تحذف المحتوى الذي يروّج لسلوكيات خطرة، مشيرة إلى أن 99.8% من الفيديوهات المخالفة تم إزالتها بين يناير ومارس.