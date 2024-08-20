اعترف كينيث إيواماسا، المساعد الشخصي السابق للممثل ماثيو بيري، بأنه وجد بطل مسلسل "الأصدقاء" فاقدًا للوعي عدة مرات في الأسابيع التي سبقت وفاته.

وبحسب موقع "بايج سيكس" المهتم بأخبار المشاهير، كان إيواماسا هو من أعطى الحقنة القاتلة من مادة الكيتامين لماثيو بيري، في 28 أكتوبر/تشرين الأول، وأقر، مؤخرًا، بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بالتآمر لتوزيع مادة الكيتامين، مما تسبب بموت الممثل الشهير.

وفي اتفاق إقراره بالذنب الذي حصل عليه الموقع، كشف إيواماسا أنه حقن بيري "بكميات كبيرة من الكيتامين"، بإجمالي نحو "6-8 حقن يوميًا"، في الأيام التي سبقت وفاته.

وفي التحقيقات قال المساعد إنه وجد ماثيو بيري "فاقدًا للوعي في مقر إقامته في مناسبتين على الأقل" في أكتوبر.

وفي يوم وفاة بيري، قال إيواماسا إنه حقن ماثيو، حوالي الساعة 8:30 صباحًا، بالكيتامين، ثم مرة أخرى حوالي الساعة 12:45 ظهرًا.

ومع ذلك، وبعد مرور 40 دقيقة فقط، زُعم أن بيري طلب من إيواماسا إعداد الجاكوزي الخاص به و"حقنه بجرعة كبيرة" من المخدر.

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وبعد إعطاء بيري الجرعة الثالثة من الكيتامين لذلك اليوم، غادر إيواماسا لقضاء بعض المهمات، ليعود ويجد الممثل ممدًا على وجهه في حوض الاستحمام الساخن بعد ساعات.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت السلطات أن إيواماسا، وإريك فليمنج، والدكتور مارك تشافيز، والدكتور سلفادور بلاسينسيا، وجاسفين سانغا، متهمون جميعًا بالتسبب بوفاة بيري.

وعلى الرغم من أن ماثيو بيري كان يستخدم الكيتامين لعلاج اكتئابه بشكل قانوني، إلا أنه بدأ في إساءة استخدام الدواء في سبتمبر 2023.