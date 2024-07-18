في حادث مؤلم شهدته محافظة الجيزة، لقي مراهق مصري حتفه إثر تعرضه لرصاصة طائشة نتيجة مشاجرة بالأعيرة النارية بين الجيران، ليسقط أرضًا غارقًا في دمائه.

وأفاد شهود عيان بأن الضحية "أحمد أيمن"، 16 عامًا، انضم إلى عدد من أصدقائه الذين كانوا يلعبون كرة القدم في الشارع، ووقفوا يتفرجون على مشهد تبادل الأعيرة النارية الصادرة عن الجيران قبل أن يلقى حتفه على نحو مفاجئ ودون مقدمات.

وأفادت التحريات الأولية لأجهزة الشرطة بأن سبب تبادل الطلقات النارية يعود إلى خلاف قديم بين عائلتين اعتادتا تصفية خلافاتهما بالعنف، ونتج عن الشجار سقوط 3 مصابين آخرين.

وأعرب والد المجني عليه عن صدمته، مشيرًا إلى أنه عندما سمع طلقات النار شعر بانقباض في قلبه، واتصل بابنه يناشده العودة سريعًا وهو ما حدث بالفعل حيث أكد الابن أنه سيعود إلى البيت فورًا، لكنّ القدر كان له رأي آخر.