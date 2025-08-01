logo
منوعات

عارضات الـ"AI" في مجلات الموضة.. هل أصبح الجمال البشري مهدّدا؟

عارضات الـ"AI" في مجلات الموضة.. هل أصبح الجمال البشري مهدّدا؟
عارضة مولدة بالذكاء الاصطناعيالمصدر: بي بي سي
إرم نيوز
إرم نيوز
01 أغسطس 2025، 4:59 ص

في زمن التقنيات العالية القادرة على إنتاج الصور المثالية، باتت معايير الجمال "غير الواقعية"، تشكل أحد أهم عوامل الضغط النفسي التي لا تفارق حياة النساء.

وفي هذا السياق، سلّط تقرير نشرته صحيفة هافينغتون بوست الضوء على الإحباط المتزايد لدى النساء بعد أن ظهرت عارضة أزياء من إنتاج الذكاء الاصطناعي في إعلان لعلامة Guess، نُشر في إصدار أغسطس من مجلة Vogue.

أخبار ذات علاقة

"فجوة رواتب".. الـ AI متهم بالتحيز ضد "النساء"

"فجوة رواتب".. الـ AI متهم بالتحيز ضد "النساء"

فالإعلان الذي يعرض امرأة شقراء بملامح "مثالية" ترتدي فستان ماكسي مخططًا وملابس صيفية مزهرة لم يُنتج باستخدام عارضة حقيقية.

7746f211-dc9e-4373-8759-5d449cb90805

وكما أوضحت BBC، تمّ خلقها بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع الإشارة إلى ذلك بخط صغير في زاوية الإعلان. وأكّدت المجلة أن هذا الاختيار لم يكن ضمن المحتوى التحريري.

ردود الفعل لم تتأخر، فقد عبرت عارضة أزياء ذات مقاسات كبيرة، عن قلقها، واصفة الخطوة بأنها "محبطة ومخيفة"، معتبرة أن هذا التوجّه قد يهدد ما تم تحقيقه من تقدم في مجال تمثيل التنوع الجسدي في صناعة الموضة.

أخبار ذات علاقة

"أيتانيا" تجني آلاف الدولارات.. العارضات الافتراضيات يكتسحن عالم الموضة (صور)

"أيتانيا" تجني آلاف الدولارات.. العارضات الافتراضيات يكتسحن عالم الموضة (صور)

ووفقًا لمؤسسة Mental Health Foundation، فإن الصور غير الواقعية للجسد تُسهم في اضطرابات الصورة الذاتية، إذ أفاد 19 % من البالغين بشعورهم بالاشمئزاز من أجسادهم خلال العام الماضي، وثلثهم شعروا بانخفاض المزاج أو الحزن.

وتشير الدراسة إلى أن تدهور صورة الجسد يرتبط بجودة حياة أقل، وضغوط نفسية، ومخاطر سلوكيات أكل غير صحية.

والآن، لا تقتصر المنافسة على أجساد معدّلة رقميًّا بل تتعداها إلى أجساد لم توجد يومًا في الواقع.

والنتيجة، بحسب الخبراء، المزيد من الإرهاق النفسي والبعد عن تقبّل الذات في زمن بات فيه "المثالي" من صنع الخوارزميات.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC