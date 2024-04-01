القرش "ماكو" يثير هلعًا قرب الغردقة.. والسلطات تتدخل (فيديو)

في أول رد فعل على تداول مقطع فيديو يوثق ظهور أحد أسماك القرش "ماكو" والمعروف بخطورته ومهاجمته للبشر قرب شواطئ مدينة الغردقة الساحلية بمصر، أصدرت هيئة "محميات البحر الأحمر"، بيانًا يتضمن العديد من التعليمات والتحذيرات حول التعامل مع أسماك القرش حرصًا على سلامة المواطنين والسياح والغطاسين بعد أن أثار الفيديو حالة من الهلع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد البيان على مسؤولي وأعضاء غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بضرورة الالتزام بالاعتبارات الفنية وتعليمات السلامة والأمان السابق إعدادها بشأن أسماك القرش.