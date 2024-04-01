القرش "ماكو" يثير هلعًا قرب الغردقة.. والسلطات تتدخل (فيديو)
في أول رد فعل على تداول مقطع فيديو يوثق ظهور أحد أسماك القرش "ماكو" والمعروف بخطورته ومهاجمته للبشر قرب شواطئ مدينة الغردقة الساحلية بمصر، أصدرت هيئة "محميات البحر الأحمر"، بيانًا يتضمن العديد من التعليمات والتحذيرات حول التعامل مع أسماك القرش حرصًا على سلامة المواطنين والسياح والغطاسين بعد أن أثار الفيديو حالة من الهلع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد البيان على مسؤولي وأعضاء غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بضرورة الالتزام بالاعتبارات الفنية وتعليمات السلامة والأمان السابق إعدادها بشأن أسماك القرش.
وتضمن البيان تقييد نطاق بعض أنشطة الغوص وعدم التخلص من مخلفات الصرف الصحي السائلة بالمياه، وبنطاق مواقع الغوص والأنشطة البحرية، وإقامة أبراج لا يقل ارتفاعها عن 5 أمتار فوق سطح المياه لمراقبة الشواطئ، وضرورة توفير لنش إنقاذ سريع أمام كل قرية سياحية مع توفير كل الإسعافات الأولية المطلوبة.
وحذر البيان من السباحة في الأماكن المفتوحة في أوقات الصباح الباكر وأوقات غروب الشمس، وتجنب ملامسة الأشياء اللامعة أثناء السباحة، والخروج سريعًا من مياه البحر في حالة الإصابة بجرح أو نزيف.
واوضح البيان أن مثل هذا النوع من القروش يدخل المناطق الضحلة أثناء موسم التبويض، كونه يسير وراء تجمعات الأسماك، وأن ظهوره طبيعي.