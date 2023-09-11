مسؤول ليبي: أحياء اختفت بالكامل في درنة وعدد الضحايا يتجاوز 2000

قال رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي أسامة حماد، مساء اليوم الإثنين، إن عدد الضحايا نتيجة الفيضانات في درنة يتخطى 2000 شخص والمفقودين بالآلاف.

وأضاف في تصريحات أدلى بها لقناة المسار المحلية، أن هناك أحياء في درنة قد اختفت بالكامل وجرفتها السيول نحو البحر.

وأرسل المسؤول الليبي نداء استغاثة يدعو فيه جميع أطقم الإسعاف والأجهزة الأمنية والجيش، للتوجه بشكل عاجل إلى درنة، مشيرا إلى أن هناك آلاف الأشخاص ما زالوا تحت الأنقاض وفي عداد المفقودين.