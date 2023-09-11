مسؤول ليبي: أحياء اختفت بالكامل في درنة وعدد الضحايا يتجاوز 2000
قال رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي أسامة حماد، مساء اليوم الإثنين، إن عدد الضحايا نتيجة الفيضانات في درنة يتخطى 2000 شخص والمفقودين بالآلاف.
وأضاف في تصريحات أدلى بها لقناة المسار المحلية، أن هناك أحياء في درنة قد اختفت بالكامل وجرفتها السيول نحو البحر.
وأرسل المسؤول الليبي نداء استغاثة يدعو فيه جميع أطقم الإسعاف والأجهزة الأمنية والجيش، للتوجه بشكل عاجل إلى درنة، مشيرا إلى أن هناك آلاف الأشخاص ما زالوا تحت الأنقاض وفي عداد المفقودين.
وبين حماد، أن أرقام الضحايا في درنة، ستكون صادمة نظرا إلى حجم الكارثة الذي تعرضت له المدينة الساحلية.
ومنذ صباح الأحد تتأثر مناطق شمال شرق ليبيا بالعاصفة المتوسطية دانيال، التي ضربت بكامل قوتها مدنا ساحلية رئيسة في الشمال الليبي، لاسيما بنغازي والبيضا والمرج ودرنة، ويتوقع أن تكمل مسارها بعد أن تخف حدتها لتصل في الساعات القادمة إلى الإسكندرية ومرسى مطروح، ولكن بتأثيرات أقل حدة بعد تحولها إلى منخفض جوي سيتسبب بهطول أمطار رعدية في مناطق مختلفة من الإسكندرية ومرسى مطروح وبشكل أقل في مناطق الدلتا والقاهرة.