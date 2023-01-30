"موضوع عائلي": الملهاة والمأسآة بإيقاعات مدروسة

ومن أسباب نجاح العمل كذلك هو إظهار الألفة والأنس في الجلسات العائلية البسيطة والتجمع اليومي على طاولة الطعام وقضاء الوقت سوية وسط أحاديث ومواقف طريفة، تبين أن السعادة لا تكمن في الفلل والسيارات الفارهة والبذخ وإنما في بساطة اليوم والمشاعر الصادقة، وهذه ربما كانت إحدى رسائل العمل.

واللافت في هذا المسلسل هو قدرته على الجمع بين الكوميديا والتراجيديا في الحلقة ذاتها بل في المشهد نفسه، فهو يذهب بالمشاهد إلى أقصى حالات التأثر والحزن، مثلما ينقله في ثوان إلى حالة انفعالية معاكسة، فيضحك من صميم قلبه.

وفي المواقف الكوميدية لا يعتمد العمل على التهريج والمبالغة بقدر ما يتكئ على أداء الممثل، وعلى المفارقات اللغوية، وعلى "الإفيهات" (الطرفة) السائدة في الثقافة الشعبية المصرية، كما أن المواقف التراجيدية تنبثق تمامًا من لحظات الفرح، في انعكاس لصور الحياة التي تتأرجح بين المرح والترح.

الأداء

الممثل ماجد الكدواني أظهر قدرة فائقة على تقمص الدور الذي يؤديه في العمل عن أب "أرمل" اكتشف بعد عشرين سنة أن له ابنة، ثم يصاب بورم في المخ بات يعاني معه من فقدان ذاكرة جزئي.

هذه الحكاية تحمل جرعة عالية من الميلودراما تمكن الكدواني من تجسيدها على نحو أثار الإعجاب، كما ظهر في الكثير من الحسابات وصفحات التواصل الاجتماعي.

الكدواني بدا منسجمًا في أدائه، واستطاع أن يظهر ردرود أفعال تتناسب مع روح الحكاية بكل أبعادها الإنسانية والوجدانية.

وكان مقنعًا في أدائه الصادق سواء في إظهار مشاعر الأبوة الطارئة، أو كيفية تعامله مع مرضه ومحاولة إخفائه عن المقربين منه، فضلًا عن روح الدعابة والخفة التي تحلى بها في المشاهد التي تطلبت ذلك.