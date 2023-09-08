نصحه طبيبه بالمشي فاكتشف قلادة ذهبية "فاخرة" وخواتم

عثر رجل نرويجي على مجوهرات نادرة من الذهب تعود إلى القرن السادس، باستخدام جهاز كشف معادن اشتراه حديثاً، في اكتشاف وُصِف بـ"اكتشاف القرن من الذهب" في النرويج.

ونقل بيان لجامعة ستافنجر (جنوب غرب) عن إيرليند بور قوله، "ظننت بدايةً أنها قطع من الشوكولا أو تابعة للكابتن سابيلتان"، وهو شخصية خيالية شهيرة لقرصان نرويجي.

وأعلنت الجامعة، الخميس، أن ما اكتُشف عبارة عن 9 قطع ومجموعة من الحبيبات كانت تشكل سابقاً قلادة فاخرة من الذهب، بالإضافة إلى 3 خواتم من المعدن نفسه.

واكتشف عالم الآثار الهاوي هذه القطع في نهاية آب/أغسطس في أرض لأحد المزارعين قرب ستافنجر.

واشترى الرجل الخمسيني الذي كان يرغب في طفولته بأن يصبح عالم آثار، جهاز كشف معادن لتشجيع نفسه على الخروج من المنزل وزيادة حركته البدنية، نزولاً عند توصية طبيبه ومعالجه الفيزيائي.

وكان على وشك العودة إلى المنزل عندما سمع جهازه يرنّ على سفح إحدى التلال، ليتواصل بعدها مع هيئة الآثار المحلية التي حضر أفراد منها لتولّي الأمر.