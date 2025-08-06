منها أينشتاين.. افتتاح متجر صيني لبيع روبوتات شبيهة بالبشر (صور)

يُفتتح في بكين بعد غد الجمعة متجر جديد، يعرض نماذج للبيع من بين أكثر من 100 روبوت، ويضم روبوتات شبيهة بالبشر، مثل شريك آلي يتقن حركات الشطرنج، أو كلب آلي، أو نسخة بالحجم الطبيعي للعالم الشهير ألبرت أينشتاين.

من أكثر من 40 علامة تجارية صينية، من بينها شركتا "يو بي تيك روبوتيكس" و"يونيتري روبوتيكس". بحسب ما جاء في وكالة رويترز.

يُعد هذا المتجر من أوائل المتاجر في الصين التي تتيح للمستهلكين شراء روبوتات شبيهة بالبشر، في خطوة تعكس طموحات البلاد لتعزيز ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

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وقال وانغ ييفان، مدير أحد المتاجر، اليوم الأربعاء: "إذا أردنا دخول الروبوتات إلى آلاف المنازل، فلا يمكن الاعتماد فقط على الشركات المصنعة، بل نحتاج إلى حلول موجهة للمستهلكين".

وأوضح وانغ أن أسعار الروبوتات المعروضة تتراوح بين 2000 يوان (نحو 278.33 دولار) وعدة ملايين، وفقًا لنوعها ووظيفتها.

وتولي الصين اهتمامًا متزايدًا بتطوير صناعة الروبوتات، لمواجهة تحديات ديموغرافية مثل شيخوخة السكان وتباطؤ النمو الاقتصادي.

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ويحظى هذا القطاع بدعم حكومي كبير، حيث تلقت الصناعة إعانات تجاوزت 20 مليار دولار خلال العام الماضي.

كما تخطط بكين لإطلاق صندوق استثماري بقيمة تريليون يوان (نحو 137 مليار دولار) لدعم الشركات الناشئة العاملة في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات.