المغرب.. العثور على الفنان صالح الباشا متوفيًا داخل منزله

في خبر صادم، أعلنت السلطات المغربية العثور على الفنان والشاعر صالح الباشا، مساء الأمس الأربعاء، جثة هامدة داخل منزله بجماعة الدراركة، ضواحي أكادير.

وأُثيرت حالة من التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب عن سبب وفاة الفنان صالح الباشا، متسائلين إن كانت طبيعية بسبب أوضاعه الصحية في الأيام الأخيرة، أم أن هناك شُبهة جنائية؟.

وبحسب صحف محلية، عثرت السلطات المغربية على جثة الفنان صالح الباشا، الذي كان يعيش بمفرده، داخل منزله بعدما أبلغ ذووه عن غيابه عن التواصل معهم مُنذ بضعة أيام.

أخبار ذات علاقة وفاة المغني الشعبي المصري ضياء عز الدين

وتوجهت عناصر الدرك الملكي إلى محل سكنه، وتبين أنه توفي قبل ثلاثة أو أربعة أيام، ورجحت المعطيات الأولية أن الوفاة ناجمة عن أزمة صحية مفاجئة بسبب معاناته من مشكلات متكررة في الأيام الأخيرة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات وظروف الوفاة، لا سيما وأنه تم نقل جثمانه إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير، لإخضاعه للتشريح لبيان أسباب الوفاة.

وأكدت مصادر مغربية مطلعة أنه من المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة، كشف جهات التحقيق المختصة في المغرب عن أسباب وفاة الفنان صالح الباشا.

ووفق وسائل إعلام مغربية، كان من المقرر أن يُحيي الفنان صالح الباشا، سهرة فنية، اليوم الخميس، بجماعة أقصري، بأكادير، إلا أن الموت لم يمنحه الفرصة للوقوف على المسرح للمرة الأخيرة، وسط صدمة وذهول محبيه وزملائه في الأوساط الفنية المغربية.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان الراحل صالح الباشا من مواليد عام 1965 بإقليم الصويرة، تميز بموهبته في كتابة الشعر الأمازيغي، وجمع في أغنياته بين القصيدة الأمازيغية والألحان المستوحاة من روح الجنوب المغربي، إضافة إلى تقديم فقرات غنائية عدة مميزة في المهرجانات الوطنية والدولية، علمًا بأنه لُقب بـ الأسطورة بفضل شعبيته الواسعة في مناطق سوس.