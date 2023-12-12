5 مجموعات قصصية بالقائمة القصيرة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة

وقالت الكاتبة السورية الأردنية شهلا العجيلي رئيسة لجنة التحكيم، إن "المنافسة في هذه الدورة كانت شديدة بسبب ارتفاع المستوى الفني للأعمال المشاركة وتنوع مساراتها الإبداعية".

وأضافت العجيلي في بيان صدر عنها، أن "اللجنة وضعت معاييرها الفنية لاختيار المجموعات المستحقة ومنها، جودة بناء النص وجدته، مدى تمتعه بالإبداع، وبلاغة اللغة كما يقتضيها فن القص، إضافة إلى جودة المعالجة الفنية وتمتع الفضاء النصي بالخصوصية أو انفتاحه على آفاق ثقافية مغايرة".

ويحصل كل كاتب وصل للقائمة القصيرة على خمسة آلاف دولار ودرع وشهادة فيما يضيف الفائز من بينهم 20 ألفا إلى رصيده عند إعلان النتيجة في يناير/كانون الثاني.