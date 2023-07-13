حاول أحدهما إنقاذ الآخر.. وفاة شقيقين فلسطينيين في حادثة مأساوية

توفي شقيقان فلسطينيان غرقاً في البحر، بعد محاولة أحدهما إنقاذ الآخر، لتتسبب وفاتهما بحالة من الحزن والأسى في الأوساط العربية.

وكان الشقيقان خليل وأحمد ديرية، وهما من بلدة "بيت فجار" في بيت لحم، يمارسان السباحة مساء الثلاثاء على شواطئ يافا، ليغرق الأول فيهب الآخر لإنقاذه، ما أدى لغرقهما.

وتوفي خليل على الفور عن عمر ناهز 38 عاماً، إلا أن أحمد ويبلغ 25 عاماً نُقل إلى المستشفى ورقد في العناية المركزة حتى إعلان وفاته صباح الخميس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن خليل ترك خلفه زوجة وأطفال، فيما كان أحمد عازباً حتى وفاته.