مقتل 3 من رجال الشرطة في إطلاق نار بولاية بنسلفانيا (فيديو)

قال مفوض شرطة ولاية بنسلفانيا الأمريكية كريستوفر باريس إن ثلاثة من ضباط إنفاذ القانون قُتلوا واثنين آخرين أصيبا اليوم الأربعاء في إطلاق نار في بلدة كودوروس.

وأضاف باريس للصحفيين أن مطلق النار لقي حتفه أيضا.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية وقع الحادث تحديداً في بلدة نورث كودوروس في المقاطعة الأمريكية بعد ظهر اليوم.

وحثت السلطات السكان على تجنب مكان الحادث، حيث انتشرت فرق الطوارئ، كما نصحت العديد من طلبة المدارس باللجوء لأماكن آمنة تحسباً لأي طارئ.

وطلب نائب حاكم ولاية بنسلفانيا أوستن ديفيس على منصة "إكس" من الناس أن يصلوا من أجل "الضباط وأولئك المتورطين في إطلاق النار في مقاطعة يورك".

ولم تتوفر بعد معلومات عن طبيعة الحادث وعدد الشرطة الذين كانوا في المكان، كما من غير المعروف ما إذا تم القبض على أي مشتبه بهم.