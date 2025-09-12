نجاة مسؤول أمني مصري بارز من حادث مروع (صور)

أعلنت مصادر مصرية في العاصمة القاهرة، ليل الأربعاء، عن نجاة مسؤول أمني مصري بعد تعرضه لحادث سير خلال مروره بأحد الشوارع.

وذكرت المصادر أن اللواء محمود الحبشي مدير قطاع الأمن بالتلفزيون المصري نجا من حادث سير مروع تعرض له، لم تكشف تفاصيله.

وقالت سوزان عباس كبيرة المخرجين بالتلفزيون المصري، عبر حسابها على "فيسبوك": "الحمد لله رب العالمين نجاة سيادتك من حادث السير، يا شافي يا كافي يا معافي يا الله".

وأضافت: "طهور بإذن الله وربنا يتمم شفاء معاليك على ألف خير يا رب، سيادة اللواء محمود الحبشي، مدير أمن التليفزيون المصري المحترم الخلوق".

بدوره، كتب الإعلامي عماد عطية، عبر حسابه على "فيسبوك": "السيد اللواء محمود حبشي، رئيس قطاع الأمن بمبنى ماسبيرو، ألف مليون سلامة على سعادتك".

وأضاف: "ربنا يسلمك ويحفظك من كل مكروه وسوء، ودمتم شرفًا وعزًا وفخرًا لنا، أبناء ماسبيرو، في مواقفكم العظيمة وحبكم للمبنى والحفاظ عليه وعلى سمعته والعاملين به".