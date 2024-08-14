أفاد مصدر أمني في شرطة مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، أن قوة أمنية ألقت القبض على شاب سرق من والده مبلغ 150 ألف دولار، بعد أن خسرها في لعبة القمار.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز"، إن "أحد مواطني أربيل أبلغ الشرطة بفقدان ابنه في مطلع العشرينات من عمره مع مبلغ مالي قدره 150 ألف دولار كان يحتفظ بها داخل المنزل".

وأضاف أن "فريقا أمنيا تم تشكيله على الفور للبحث عن الشاب وعن المبلغ المسروق الذي بحوزته، حيث تبين أن الشاب سافر نحو إيران عبر أحد المنافذ الحدودية في مدينة السليمانية شمال العراق".

وأشار إلى أن "الشرطة أبلغت الوالد بتجاوز ابنة الحدود العراقية الإيرانية، وأنها وضعت اسمه على قائمة المطلوبين، وعممته في جميع المنافذ الحدودية في حال عودته".

وبيّن المصدر أن الشاب الفار عاد بعد أيام قليلة عبر ذات المنفذ الحدودي، حيث تم إلقاء القبض عليه ونقله إلى أربيل للتخصص المكاني للتحقيق معه.

وأكد أن "الشاب اعترف خلال التحقيق صراحة بسرقة المبلغ من والده، وأنه خسره في إحدى صالات القمار السرية العاملة داخل طهران، بعد أن أقنعه صديق له بأن هذه العملية ستدر عليه أرباحًا مالية كبيرة".