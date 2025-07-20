مصر.. السجن 6 سنوات لأم ألقت بطفليها من أعلى جسر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية المصرية، الأحد، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات ضد سيدة أدينت بالشروع في قتل طفليها (ولد وفتاة)، بعد أن قامت بإلقائهما من أعلى جسر العامرية غربي المدينة.

وصدر الحكم خلال أولى جلسات المحاكمة، حيث وُجهت للمتهمة "ص.ا.خ"، تهمة الشروع في القتل العمد لطفليها، في واقعة هزت الرأي العام المحلي.

وبدأت أحداث القضية حين تلقى قسم شرطة العامرية بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط طفلين من أعلى الجسر، وسط ذهول المارة، الذين رجّح بعضهم أن الأم هي من قامت بإلقائهما.

وعلى الفور، تم نقل الطفلين إلى مستشفى العامرية لتلقي الإسعافات اللازمة، في حين تمكن الأهالي من منع الأم من محاولة الانتحار بعد الحادث.

وخلال التحقيقات، أدلت المتهمة بأقوال متضاربة، مشيرة إلى أنها تمر بظروف نفسية صعبة، إلى جانب خلافات عائلية كانت تعاني منها في الفترة الأخيرة.

وكشف محامي المتهمة خلال جلسة المحاكمة عن تقرير طبي نفسي يفيد بأن موكلته مصابة بـ"اكتئاب حاد يتضمن ميولاً انتحارية وسلوكاً إيذائياً تجاه الآخرين"، مؤكداً أنها تخضع للعلاج منذ عدة أشهر.

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وأضاف المحامي أن إحدى بناتها أدلت بشهادة أمام جهات التحقيق، أكدت فيها أن والدتها تتناول أدوية نفسية متنوعة بشكل منتظم. ومع ذلك، لم تأخذ المحكمة بهذا التقرير ضمن حيثيات حكمها، وأصدرت قرارها بإدانة الأم والشروع في قتل طفليها، وحكمت عليها بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات.