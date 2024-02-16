الموت يغيّب المغرد الكويتي الشاب عبدالله البريكي

توفي الشاب الكويتي عبدالله البريكي، مساء اليوم الجمعة، بأزمة قلبية مفاجئة، وسط حالة صدمة وحزن بين متابعيه الكثر في موقع "إكس" (تويتر سابقاً)، الذي يعد من المعروفين بين مغرديه.

ونعى أقارب للبريكي وأصدقاء وشخصيات كويتية معروفة الشاب الراحل، الذي توفي بعد ساعات من آخر تفاعل له على موقع "إكس".

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على جثمان البريكي غداً السبت، بعد صلاة العصر، في مقبرة صبحان.

ونعى الكاتب والصحفي أحمد الميموني الراحل البريكي، وقال إن "أبو خالد"، وهو لقب الشاب المتوفى، "كان من أكثر الناس التي كانت تسعى معي في تسديد رسوم الطلاب المتعثرين".