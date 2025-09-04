مهرجان النبدقية يحتفي بـ In The Hand of Dante (فيديو)

تصفيق حار في مهرجان البندقية على عرض In The Hand of Dante

شهد مهرجان البندقية السينمائي عرضًا أوليًا لافتًا لفيلم In the Hand of Dante، بحضور نخبة من نجوم هوليوود.

وضم العرض كلًا من أوسكار إسحاق، جون مالكوفيتش، مارتن سكورسيزي، جيسون موموا، لويس كانسيلمي، جيرارد بتلر، وفرانكو نيرو.

ظهر أوسكار إسحاق وجيسون موموا ولويس كانسيلمي وفرانكو نيرو في قاعة العرض، حيث استقبل الجمهور الفيلم بتصفيق حاد، وتبادل إسحاق ومخرج الفيلم جوليان شنابل العناق تقديرًا للعمل.

والفيلم مستوحى من رواية نيك توشيس، ويحكي قصة تمتد بين القرنين الرابع عشر والحادي والعشرين حول المخطوطة الأصلية لـ"الكوميديا الإلهية".

يجسد إسحاق شخصية توشيس، الكاتب الذي يجد نفسه في مهمة محفوفة بالمخاطر للتحقق من صحة المخطوطة بعد وفاة ابنته، فيما يتعاون مع قاتل مأجور يؤدي دوره جيرارد بتلر في رحلة خطيرة لسرقة المخطوطة. وتتخلل السردية مشاهد تاريخية من القرن الرابع عشر، حيث يلعب إسحاق أيضًا دور دانتي.

في تقييمه للفيلم، وصف بيت هاموند من موقع Deadline العمل بأنه تجربة سينمائية معقدة نظرًا للتنقل بين القرون، لكنه أثنى على مشاهد دانتي التي أظهرت الإبداع الفني بوضوح، مضيفًا: "الفيلم يجمع بين التاريخ والجريمة والإثارة، ويترك للمشاهد حرية اختيار زاوية المشاهدة التي يريدها".