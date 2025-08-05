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الجزائر.. 4 قتلى في سقوط طائرة استطلاع أثناء مهمة تدريبية

الجزائر.. 4 قتلى في سقوط طائرة استطلاع أثناء مهمة تدريبية
موقع تحطم الطائرةالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
05 أغسطس 2025، 7:39 م

أعلن جهاز الدفاع المدني في الجزائر اليوم الثلاثاء، وفاة 4 أشخاص "كانوا يؤدون واجبهم المهني"، على خلفية سقوط طائرة استطلاع بمطار " فرحات عباس" بولاية جيجل، التي تقعد على بعد 350 كيلومترا شرقي البلاد.

وكشف ذات المصدر أن الطائرة هي من نوع "زيلين" تابعة لجهاز الدفاع المدني، وكانت في مهمة تدريبية.

وأكد المصدر أن الجهات المختصة باشرت تحقيقًا لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

وقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه في ضحايا تحطم الطائرة التابعة للحماية المدنية، خلال مهمة تدريبية.

 

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