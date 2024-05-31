مصر.. القبض على شخص بحوزته 100 كيلو من مخدر "الهيدرو"
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، ضبط شخص بحوزته 33 لفافة كبيرة من مخدر "الهيدرو"، تزن حوالي 100 كيلو غرام، في الإسماعيلية.
وأفادت وزارة الداخلية المصرية، في تدوينة على منصة "إكس"، بأن الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع وحدة مباحث القنطرة شرق، تمكنت من ضبط عاطل مقيم في قرية ميت أبو الكوم دائرة المركز شرقي قناة السويس، وبحوزته 33 لفافة كبيرة الحجم من مخدر الهيدرو، تزن حوالي 100 كيلو غرام.
وبحسب "اليوم السابع"، تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام ضباط مباحث مركز القنطرة شرق بضبط المتهم "م. .ج" 24 عاما، عاطل ومقيم في قرية ميت أبوالكوم الأبطال القنطرة شرق، وبحوزته 33 لفافة من مخدر الهيدرو، تزن حوالي 100 كيلو جرام.
وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لتتولى التحقيق.