مصر.. القبض على شخص بحوزته 100 كيلو من مخدر "الهيدرو"

وبحسب "اليوم السابع"، تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام ضباط مباحث مركز القنطرة شرق بضبط المتهم "م. .ج" 24 عاما، عاطل ومقيم في قرية ميت أبوالكوم الأبطال القنطرة شرق، وبحوزته 33 لفافة من مخدر الهيدرو، تزن حوالي 100 كيلو جرام.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لتتولى التحقيق.