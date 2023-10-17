حساب الحكومة الإسرائيلية يوبّخ جيجي حديد

وبّخ حساب الحكومة الإسرائيلية عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد، بعد مشاركتها منشورًا دعمت فيه الفلسطينيين، عبر حسابها الرسمي في إنستغرام.

وكانت جيجي أعادت مشاركة منشور والدها رجل الأعمال الفلسطيني محمد حديد مع متابعيها، الذين يبلغ عددهم نحو 80 مليونًا، والذي جاء فيه "لا علاقة للديانة اليهودية في الطريقة التي تُعامل فيها الحكومة الإسرائيلية الفلسطينيين".

وأضافت "أن إدانة الحكومة الإسرائيلية لا يعد معاداة للسامية، كما إن دعم الفلسطينيين لا يعني دعم حماس".

منشور جيجي لم ينل إعجاب الحكومة الإسرائيلية، التي اعترضت عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، موجهة رسالة شديدة اللهجة لعارضة الأزياء الشهيرة.

وأعاد حساب State of Israel مشاركة منشور جيجي مع تعليق جاء فيه "جيجي حديد هل كنت نائمة طوال الأسبوع؟ أم أنك تغضين النظر عن ذبح الأطفال اليهود في منازلهم؟ صمتك يوضح أين تقفين. نحن نراك".

وفي "ستوري" تالية، عرض الحساب صورة لغرفة نوم أطفال مع أرضية ملطخة بالدماء، مع تعليق جاء فيه "إذا كنت لا تدينين هذا، فكلماتك لا تعني شيئًا".