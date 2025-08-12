بعد سنوات القطيعة.. أصالة تدعم أنغام في أكبر أزماتها الصحية

بعثت الفنانة السورية أصالة نصري، برسالة دعم ومساندة لزميلتها المصرية، الفنانة أنغام التي تمر بوعكة صحية هي الأكبر في حياتها الفنية والشخصية المعلنة، وخضعت بسببها لعمليتين جراحيتين متلاحقتين.

وقالت أصالة التي تصالحت العام الماضي، مع أنغام بعد سنوات من خلاف وقطيعة طويلة بينهما، "للغالية الموهوبة الفنانة الكبيرة، صوت مصر العظيمة، نغومه، بدعي ربي بكل ليلة يعافيكي وترجعي إلنا سالمه بصحه تامّة ويخفف عنّك كلّ وجع..".

وأضافت أصالة في رسالتها عبر "إنستغرام": "ياحبيبة ملايين منّ محبينك بكل مكان بهالعالم كلّه، كلّ أهلك بيدعوا لك، ورح ندعي لك، وأنتِ بطلة ومشوارك كان صعب ودائماً كنتِ عم تفوزي وهالمرّة كمان رح تفوزي ومتل عادتك رح تبقي أحلى وأحلى".

وانضمت أصالة بعد نحو أسبوعين لعدد كبير من الفنانين العرب الذي بعثوا برسائل الدعم والمساندة لأنغام التي خضعت لإزالة كيس دهني وجزء من البنكرياس في مستشفى في ألمانيا، لكنها لم تظهر للعلن منذ ذلك الحين.

ونشب الخلاف بين الفنانتين عام 2019 بعد زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وهو ما أغضب أصالة التي كانت متزوجة في ذلك التوقيت من المخرج طارق العريان، وهو خال زوجة إبراهيم الأولى.

وظل الخلاف مستمراً حتى بعد انفصال أنغام وأحمد إبراهيم، وأصالة عن طارق العريان في 2020، قبل صلحهما في حفل فني ليلة رأس السنة 2024 في الرياض.

وتقول عائلة أنغام والمقربون منها، إن الكيس الذي أزيل من على البنكرياس حميد ولا وجود لخلايا سرطانية، وإن النجمة المصرية ستخرج من المستشفى في غضون أيام بعد العملية التي أجرت على دفعتين من الفم دون شق جراحي في البطن.

لكن تقييماً طبياً أجري بالذكاء الاصطناعي، كشف أن المعلومات الموثقة حول الحالة الصحية لأنغام، يشير لإمكانية غيابها عن الساحة الفنية والحفلات الجماهيرية لأسابيع وربما أشهر.

إذ ستحتاج أنغام لأسابيع وربما أشهر كي تتعافى من العملية رغم كونها أجريت بمنظار عبر الفم، لكون البنكرياس "عضو حساس والشفاء قد يحتاج وقتًا أطول من عمليات البطن العادية" وفق تقييم "تشات جي بي تي".