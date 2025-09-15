فوز مسلسلي "الاستديو" و"ذا بيت" بجوائز في حفل إيمي

حصل مسلسل "ذا بيت" الذي تدور أحداثه في غرفة الطوارئ على جائزة إيمي لأفضل مسلسل درامي لهذا العام، في حين حصد مسلسل "الاستوديو" جائزة أفضل مسلسل كوميدي، في حفل توزيع الجوائز السنوي الأحد.

وتفوق مسلسل "ذا بيت" على نحو غير متوقع على المسلسل الذي تصدر الترشيحات "سيفيرانس" والذي يدور حول موظفي شركة يخضعون لعملية جراحية تفصل بين ذكرياتهم في العمل وذكرياتهم الشخصية.

وفاز الممثل نواه وايل على أول جائزة إيمي لأفضل ممثل درامي عن دوره الرئيس في مسلسل "ذا بيت".

كما حصل نجم مسلسل "الاستديو" والمشارك في تأليفه سيث روجن على أول جائزة إيمي له في فئة أفضل ممثل كوميدي.

وفازت نجمتا مسلسل "هاكس" جين سمارت وهانا أينبيندر بجائزتي أفضل ممثلة كوميدية وأفضل ممثلة مساعدة عن دوريهما في المسلسل الذي يجسد قصة ممثلة كوميدية تصطدم مع الشبكة التي تدير برنامجها الليلي.

كانت الجائزة هي جائزة إيمي الرابعة لسمارت والأولى لأينبيندر رغم ترشيحها ثلاث مرات سابقة. وقالت أينبيندر إنها أقنعت نفسها بأنه "من الأفضل أن تخسر"

واختار 26 ألفا من الفنانين والمخرجين والمنتجين وغيرهم من أعضاء أكاديمية التلفزيون الفائزين.