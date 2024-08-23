طالب الفنان المصري محمد فؤاد السلطات بسرعة البحث والقبض على فتاة ادعت أنها ابنة شقيقته واعتدت على موظفي مستشفى عين شمس، زاعمة أنها تبحث عن حقه، بسبب ما تعرض له داخل المستشفى، مشيرا إلى أنه لا يعرفها.

ونشر محمد فؤاد بيانا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قال فيه، "بيان هام، الفنان محمد فؤاد يناشد الجهات المعنية بسرعة القبض على تلك الفتاة التي يتداول لها فيديو تنسب فيه صلتها وقرابتها بالفنان محمد فؤاد والتحقق من دوافعها بفعل ذلك".

"بيان هام"" الفنان محمد فؤاد يناشد الجهات المعنية بسرعه القبض علي تلك الفتاة التي يتداول لها فيديو تنسب فيه صلتها وقرابتها بالفنان محمد فؤاد و التحقق من دوافعها بفعل ذلك Posted by Mohamed Fouad on Friday, August 23, 2024

كما نفى عبد الرحمن، نجل محمد فؤاد، صلتهم بالفتاة صاحبة الفيديو، عبر منشور كتبه عبر فيسبوك، قال فيه "ملهاش علاقة بينا وبتدعي إنها بنت أخوه، إيه التمثيلية الهبلة دي.. ولسه".

وانتشر خلال الساعات الماضية فيديو لفتاة تدعي أنها ابنة شقيقة الفنان محمد فؤاد، ودخلت في مشادة كلامية مع العاملين في مستشفى عين شمس التخصصي، مستنكرة ما حدث معه منذ أيام، واعتدت لفظيا عليهم.

وقالت الفتاة في الفيديو المتداول على نطاق واسع ونشرته "إرم نيوز" في الساعات الماضية، "اللي حصل مع محمد فؤاد ده مش هيتكرر تاني لا مع فؤاد ولا أي حد من الشخصيات العامة.. الشخصيات العامة اللي زينا محتاجين معاملة خاصة، أما عامة الشعب دول ملناش دعوة بيهم".

واستنكر النشطاء تعامل الفتاة بهذه الطريقة مع العاملين في المستشفى، وتلفظها بعبارات لا تليق، وتمثل إهانة لعامة الشعب المصري.