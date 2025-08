رحيل "أسطورة موسيقى الريف" جيني سيلي عن 85 عاما

توفيت جيني سيلي، أسطورة موسيقى الريف والحائزة جائزة غرامي، عن عمر ناهز 85 عامًا.

واشتهرت سيلي بعدد من الأغاني الناجحة، أبرزها "Don't Touch Me" التي نالت عنها جائزة غرامي عام 1967، عندما كانت في السادسة والعشرين من عمرها. وبذلك أصبحت من أصغر الفنانين الذين يحصلون على هذه الجائزة منذ انطلاقها عام 1959، وظلت ضمن هذه الفئة لسنوات عديدة.

وامتد نجاح جيني سيلي على مدى عقود وفقا لصحيفة "ميرور"، فقد عُرفت الفنانة المنحدرة من تيتوسفيل بولاية بنسلفانيا بصوتها المميز وأسلوبها الفريد، earning her the title "ملكة موسيقى السول الريفية".

وكانت من الرائدات في موسيقى الكانتري، وتميّزت بشخصيتها المتمرّدة وسلسلة من الأغاني الخالدة التي صدرت في الستينيات والسبعينيات.

وعلى مدار أكثر من 60 عامًا، ظهرت سيلي نحو 5400 مرة في البرنامج الإذاعي الشهير "غراند أول أوبري"، أحد أبرز منصات موسيقى الريف في الولايات المتحدة.

وأشاد مدير أعمال جيني سيلي، دون موري جرابس، بمسيرتها كاتبة أغانٍ ومغنية بارزة في موسيقى الريف خلال الستينيات والسبعينيات، فقد قدمت مجموعة من الأغاني الناجحة، من بينها ثلاث دخلت قائمة "بيلبورد" لأفضل 10 أغانٍ ريفية: "Don't Touch Me"، و"I'll Love You More (Than You’ll Need)" عام 1967، و"Can I Sleep in Your Arms?" عام 1973، المأخوذة عن الأغنية الشعبية "Can I Sleep in Your Barn Tonight, Mister?".

ورغم ترشحها لعدة جوائز غرامي، عُرفت سيلي بطابعها المتمرد، إذ كانت من أوائل الفنانات اللواتي تحدين التقاليد بارتداء التنورة القصيرة على المسرح، في وقت كانت فيه موسيقى الريف تتطلب من النساء الالتزام بصورة محافظة وخاضعة.

وقد تركت بصمة ملهمة أثرت في نجمات الجيل التالي، من بينهن شانيا توين وشيريل كرو.