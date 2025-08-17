100 عام لجليسة أطفال سلّمت صديقها فتيات ليتحرش بهن

حُكم على جليسة أطفال من كاليفورنيا بالسجن 100 عام، بعد اعترافها بأخذ فتيات كن تحت رعايتها إلى صديقها ليتحرش بهن، إحداهن في الثالثة من عمرها.

واستخدمت بريتني ماي ليون، المتخصصة في رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، خدماتها للاعتداء جنسيًا على ضحاياها وتقديمهن إلى صديقها، صمويل كابريرا.

ووفقًا لمدعية مقاطعة سان دييغو، فإن المرأة البالغة من العمر 31 عامًا وفّرت ما لا يقل عن "أربع فتيات صغيرات لصديقها للتحرش بهن"، كما شاركت في بعض الأفعال المزعجة مع كابريرا.

وأضافت المدعية العامة "كانت فتاتان في السابعة من عمرهما، والأخريات في الثالثة من عمرهن فقط. شُخِّصت اثنتان بالتوحد، وواحدة غير قادرة على النطق".

وحُكم على ليون بالسجن من 100 عام إلى مدى الحياة بعد إقرارها في مايو بتهمتي جناية تتعلقان بالاعتداء الفاحش على طفلة، وتهمتي اعتداء فاحش بالقوة على طفلة أخرى.

كما اعترفت باتهامات الاختطاف والسطو على منازل والاعتداء الجنسي على عدة ضحايا.

أما المتهم الآخر، كابريرا، فقد أدين سابقًا من قبل هيئة محلفين، وحُكم عليه بالسجن ثمانية مؤبدات دون إمكانية الإفراج المشروط، وفقًا لما ذكره المدعي العام.