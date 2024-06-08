مصر.. إحالة 5 من مطربي المهرجانات للمحاكمة بتهمة السرقة
أحالت جهات التحقيق في مصر خمسة من مطربي المهرجانات، وهم: مسلم، نور التوت، حمو الطيخا، فيلو، وإسلام كابونجا، إلى المحاكمة بتهمة سرقة لحن أغنية "أول حياتي ياما" للملحن حسن دنيا وتقديمه في أغنية أخرى بعنوان "أنا قلبي عايز صرخة" دون الرجوع إليه.
وكان الملحن حسن دنيا قد تقدم بدعوى بالمحكمة الاقتصادية يتهم مطربي المهرجانات الخمسة، بسرقة لحن أغنية أول حياتي ياما، واصفًا إياها بأصعب الألفاظ وأسوأ المعاني والكلمات.
وكشف دنيا في بلاغه أن الكلمات التي استخدمت في اللحن تسيء له، وتشكل جريمة مكتملة الأركان للحياء العام والتلفظ بكلمات لا تليق بالمجتمع، وعدم خضوع كلمات الأغنية للمصنفات المصرية قبل طرحها على المستمعين.
واتهم دنيا صناع أغنية "أنا قلبي عايز صرخة" بسرقة ألحانه دون إذن، وصناعة محتوى غنائي لا يليق بالآداب العامة والذوق العام للمجتمع المصري الذي يسيء للفن المصري والعربي واستغلال نجاح أغنية "أول حياتي ياما"، وتركيب المهرجان الخاص بهم على اللحن نفسه؛ للوصول إلى أعلى مشاهدة على القناة الخاصة بهم على اليوتيوب.