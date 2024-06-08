مصر.. إحالة 5 من مطربي المهرجانات للمحاكمة بتهمة السرقة

أحالت جهات التحقيق في مصر خمسة من مطربي المهرجانات، وهم: مسلم، نور التوت، حمو الطيخا، فيلو، وإسلام كابونجا، إلى المحاكمة بتهمة سرقة لحن أغنية "أول حياتي ياما" للملحن حسن دنيا وتقديمه في أغنية أخرى بعنوان "أنا قلبي عايز صرخة" دون الرجوع إليه.

وكان الملحن حسن دنيا قد تقدم بدعوى بالمحكمة الاقتصادية يتهم مطربي المهرجانات الخمسة، بسرقة لحن أغنية أول حياتي ياما، واصفًا إياها بأصعب الألفاظ وأسوأ المعاني والكلمات.